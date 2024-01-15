عمرو أديب: كل صنعة في مصر أصبح لها سعر دولاري خاص بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عمرو أديب، إن كل صنعة في مصر أصبح لها سعر دولاري، ويتعلق سعر الدولار بنوع السلعة ومدى توافرها.

وأضاف أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "بدأ يبقا في تطبيع.. بيسألوا السلعة بكام دولار"، معتبرا أن هناك 20% من سعر الدولار "لعب وحرام"، متابعة: "الدولة لازم تجيب المشامش وتتكلم معاهم والدولة لها طريقة في الكلام مختلفة".

من جانبه، أكد عضو الشعبة العامة للذهب، أن التاجر الذي ضبط بالأمس لاتهامه بارتكاب مخالفات تخص الذهب، أحد الكبار في تجارة الذهب الخام بمنطقة الصاغة في الجمالية بالقاهرة، مشيرًا إلى أن حركة البيع والشراء مستمرة، والأسعار تتذبذب بين الارتفاع والهبوط في الفترة الراهنة.

وأشار المغربي خلال مداخلة ببرنامج "الحكاية"، إلى أن جميع محلات الذهب تخضع للرقابة والتفتيش سواء تاجرا كبيرا أو متوسطا أو صغيرا، لافتًا إلى أن حملات التفتيش تصادر الذهب عند الشك في الدمغة أو العيار لإعادة الفحص واسترجاعه في حال عدم وجود مخالفة، والخضوع للقانون في حال وجود مخالفة.