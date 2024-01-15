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اليوم.. محاكمة عامل بتهمة قتل شخص بسبب خلافات قديمة بالوايلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة عامل بتهمة قتل شخص بسبب خلافات قديمة بينهما.

كان قسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبالها عامل مصاب بجرح نافذ وتوفي متأثرًا بإصابته، وبالانتقال وسؤال والده قرر بحدوث مشادة كلامية بين نجله وآخر "يحمل جنسية إحدى الدول" تطورت لتعدي الأخير على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه، وتبين أنه بائع "يحمل جنسية إحدى الدول"، وبحوزته السلاح المُستخدم في ارتكاب الواقعة "سكين".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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