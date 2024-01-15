حدث ليلاً| حقيقة إغلاق محلات الصاغة.. وتطورات أزمة غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

ضياء رشوان: 82% من حجم المساعدات الإنسانية التي وصلت لغزة مقدمة من مصر

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات إن مصر غير مهتمة بالرد على الإدعاءات الإسرائيلية بشأن معبر رفح، مشيرا إلى أن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين هو نوع من الواجب المصري الأصيل.

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متحدث الحكومة عن تخفيف الأحمال: نأمل انتهاء الأمر في أقرب وقت

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل قدر المستطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لتخفيف أثر أي تبعات لتخفيف الأحمال على المواطنين، ونأمل انتهاء الأمر في أقرب وقت ممكن".

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دمار في غزة وخسائر في إسرائيل.. 100 يوم من حرب لا مكسب فيها

هي الحرب الأطول والأكثر دموية في تاريخ الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث دخلت الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر الماضي يومها الـ 100، دون أدنى مؤشرات على قرب انتهائها.

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جيش الاحتلال: لا نية لدينا للانسحاب من خان يونس أو أي مكان آخر

قال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إنه يدرك مدى الألم الذي تعيشه عائلات الأسرى في غزة بعد 100 يوم من بدء الحرب.

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مرصد الأورومتوسطي: نحو 100 ألف فلسطيني بين شهداء ومفقودين وجرحى بغزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن نحو 100 ألف فلسطيني باتوا في عداد الشهداء والمفقودين والجرحى؛ بمن في ذلك أولئك المصابين بإعاقات طويلة الأمد، في اليوم الـ100 لجريمة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

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مساعد وزير خارجية فلسطين: وقفة مصر مع شعبنا لا يقيمها الذهب أو أي مال

ثمن مساعد وزير الخارجية الفلسطينية السفير عمر عوض الله، دور مصر في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة، ومساندتها لقضيته العادلة على مدار السنوات.

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المقاومة تنشر مشاهد لاشتباكات خاضها مقاتلوها مع قوات الاحتلال بوسط غزة

نشر الإعلام الحربي لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، مشاهد للاشتباكات التي خاضها مقاتلوها مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته المتوغلة في حي البريج بوسط غزة.

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بلغت أرقامًا قياسية.. برلمانية تحذر من ظاهرة استقالة الأطباء

حذرت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من خطورة ظاهرة استقالة الأطباء بعد بلوغها أرقاما قياسية، معقبة: "أصبحت ظاهرة منتشرة بين شباب الأطباء".

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تهويل.. شعبة الذهب تكشف حقيقة إغلاق محلات الصاغة

أكد المهندس أسامة الجلا، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن سوق الذهب يسير بشكل طبيعي والمحلات مفتوحة والأمر يسير بصورة طبيعية، ولا يوجد إغلاق للصاغة مثلما أشيع، وكل المحلات مفتوحة بشكل طبيعي في كل مكان.

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"حضرتك اللي بتخطط صح".. علاء مبارك معلقا على تصريح رئيس الوزراء

علق علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، على انتقاد وجهه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للحكومات السابقة بدعوى عدم تخطيطها العمراني بشكل جيد.

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