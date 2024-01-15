أمطار متفاوتة .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الطقس من اليوم الاثنين حتى السبت 20 يناير 2024.

وتوقعت الهيئة، أن تسيطر شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحياناً يومى (الخميس والجمعة).

كما يسود طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء ومحافظة الوادى الجديد

يوم الإثنين 15 يناير، تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية و شمال الوجه البحرى تكون خفيفة يوم الأربعاء، على السواحل الشمالية الغربية.

اعتباراً من الأربعاء 17 يناير ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من ( 2:4 درجة مئوية ليسود طقس شتوى مائل للدفء نهاراً شديد البرودة ليلاً.