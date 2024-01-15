بينهم سيدة.. ضبط 3 هاربين من 217 سنة سجن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين خاصة أحكام الجنايات ومتعددي الأحكام.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن (الجيزة – الفيوم) من ضبط (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة كرداسة الجيزة)، مطلوب التنفيذ عليها في قضيتي مخدرات ومقضى عليها فيهما بالسجن المؤبد والسجن 7 سنوات وغرامة مالية.

وضبطت أجهزة الأمن (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة طامية الفيوم)، مطلوب التنفيذ عليه في (58 حكم جزئي في قضايا تبديد، إيصال أمانة، بإجمالي حبس (127 سنة و6 أشهر وكفالات مالية).

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط (عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس الفيوم) مطلوب التنفيذ عليه في 71 حكم مستأنف، جزئي بإجمالي حبس (83 سنة وكفالات مالية).

بمواجهة المتهمين بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.