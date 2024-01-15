بينهم سيدة.. سقوط عصابة تزوير الأموال وترويجها في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية من ضبط (شخصين وسيدة "لهم معلومات جنائية")، بحوزتهم مبلغ مالي مُقلد.

بمناقشة المتهمين أقروا بشراء الأموال من أحد الأشخاص، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخير (عاطل "له معلومات جنائية" وبحوزته (مبالغ مالية مُقلدة عملات "محلية وأجنبية").

بمواجهة الأخير اعترف بتكوينه تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في اصطناع وتقليد العملات المحلية والاجنبية بالاشتراك مع آخر، تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالي –113 فرخ ورق يستخدم في طباعة العملات المزيفة– جهاز قص ورق – جهاز "كمبيوتر" بمشتملاته – طباعة – ذاكرة وميضية تحوي 4 برامج طباعة العملات المزيفة – كارنيه منسوب صدوره لإحدى الجهات باسمه "مزور" – سيارة مستأجرة).

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أيد ما جاء بأقوال الأخير وأضاف بتحصله على الكارنيه المزور من (شقيق المتهم الأخير "محبوس على ذمة قضية تزوير") لتسهيل انتقاله.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.