"بيبيع هيروين في الشارع".. نهاية إمبراطور بولاق في التخشيبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه لاتجاره في مخدر" الهيروين" في بولاق الدكرور بالجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل على سليم وعضوية المستشارين كلاً من إبراهيم نصر محمد وهشام جبر بشير وأمانة سر عصام حسين وأشرف صلاح.

أسند أمر الإحالة في القضية رقم 13362 لسنة 2023 جنايات الجيزة والمقيدة برقم 4994 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، للمتهم " محمد م." عاطل، انه في 28 أغسطس 2023، حاز على 166 لفافة ورقية من مخدر "الهيروين" وزنت 50 جرام، بقصد الاتجار بها .

واوضح امر الإحالة ان المتهم حاز و أحرز مخدر الحشيش بقصد التعاطي، في غير الأحوال المصرح بها قانونا .

تعود احداث القضية عندما ضبطت دورة أمنية من قسم شرطة بولاق الدكرور المتهم "محمد.م" 31 عامًا، عاطل، حال قيامه بترويج المواد المخدرة "هيروين" و"حشيش" متخذا دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطة الآثم، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 166 لفافة ورقية لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي.