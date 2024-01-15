عروس تطلب الخلع بعد 30 يومًا من الزواج: "بيلعب كرة.. أنا لسه آنسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "صابرين. ح"، 30 سنة، ربة منزل، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمنطقة إمبابة، تطالب فيها بخلع زوجها بعد شهر فقط من الزواج، مبررة طلبها: "بينزل يلعب طول الليل كرة قدم.. وسايبنى لوحدي".

تقول الزوجة أمام محكمة الأسرة، تفاصيل قصتها التي جعلتها تمر بحالة نفسية فقدت من خلالها الثقة فمن حولها، قائلة: تعرفت على زوجي خلال كورس تدريب خاص بعملي، ومن بعدها تولدت بيننا علاقة عاطفية، جعلتني أتمسك بالزواج منه، فهو فعل المستحيل من أجل الزواج، لكن سبحان مغير الأحوال".

تضيف "صابرين" : لم أجد عيوب فهو تظاهر أمامي بكل الصفات التي جعلتني أشعر بالحب والحنية والطيبة، وخلال الأيام الأولى عشنا سعادة زوجية لم أجد لها مثيل، حتى مر الشهر الأول، وانقلب حال زوجي وأصبح شخص لم أعلم عنه شيء، وصوته العالي على طول، يجعلني لا انتبه لتصرفاته تفادي الخلافات ونظرات الجيران يوميًا.

تشكو الزوجة زوجها لمنزل أهله قبل اتخاذها قرار محكمة الأسرة قائلة: "لم يحاول الاقتراب مني بعد اليوم الـ30 من الزواج، وكلما حاول التحدث معه يفر هارباً ليلاً للعب الكرة، ويعود بعد نومي، ويظل بغرفة الأطفال، حاولت مساعدته لكنه يظل على وضعه ولا يريد الطلاق".

تختتم "صابرين": نقلت أقامتي لمنزل أهلي وطالبته بالطلاق لكنه لا يريد نهائياً ويفضل البقاء بمنزل الزوجية بمفرده" الناس كلها بتقولي معموله عمل"، بعد المحاولات العديدة لحل الوضع لكنها فشلت.

فلجأت الى محكمة الأسرة بإمبابة لرفع دعوى خلع ضده، وحملت رقم 2109 لسنة 2022، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.