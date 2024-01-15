"العمل": وضع مهنة العامل على بطاقته شاملة مستوى قياس المهارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال شادي محمد شلبي، استشاري مشروع مهني 2023، إن المشروع يستهدف تدريب مليون متدرب في 27 محافظة.

وأضاف "شلبي"، خلال مؤتمر مشروع مهني 2030 اليوم الاثنين، إن الوزارة قررت وضع مهنة العامل على بطاقته مع مستوى قياس المهارة الخاص به، موضحًا وجود مستويات متعددة حتى الوصول إلى درجة خبير.

وأطلقت وزارة العمل، اليوم الاثنين، مشروع "مهني 2030" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويعقد المؤتمر الأول للتدريب المهني بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد من الوزراء، ونواب بمجلسي النواب والشيوخ، وممثلي منظمات عربية ودولية، وأصحاب أعمال وعمال.