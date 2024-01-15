وزيرة البيئة: بدء تنفيذ 16 مشروعًا للجمعيات الأهلية بتمويل 600 ألف دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجلسة الوطنية التعريفية لخطة عمل برنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة العالمية المرحلة السابعة (2022/2026).

جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، اليساندرو فراكاستي، والدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور عماد عدلي، المدير الوطني للبرنامج، وحضور شركاء البرنامج من الجمعيات الأهلية وممثلي المحافظات المستهدفة في هذه المرحلة.

وسلمت وزيرة البيئة المنح لعدد 16 مشروعًا جديدًا وافقت لجنة التسيير الوطنية للبرنامج على تمويلها في الدورة الأولى لتمويل المشروعات خلال المرحلة الحالية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن برنامج المنح الصغيرة هو نموذج فريد لربط بين المشكلات المحلية والتحديات اليومية للمواطن بالتحديات البيئية العالمية، واسترشدت بأمثلة في مجال النقل المستدام وتنفيذ أول مشروع للدراجات التشاركية في الفيوم، ومشروعات تدوير المخلفات الزراعية وإنتاج البيوجاز، ومواجهة تحدي الأمن الغذائي بمشروعات مبتكرة وزراعة محاصيل جديدة، موضحة أن الوزارة حرصت خلال عملها مع البرنامج منذ بدايته في عام 1992 على تنفيذ مشروعات صغيرة في مقابل كل مشروع قومي تنفذه الحكومة، في ظل استراتيجية وطنية لبرنامج المنح الصغيرة، لمضاعفة تأثير الاستفادة من المنح في تنفيذ مشروعات أكثر وتكرارها والبناء عليها، لدعم المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات البيئية.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن اليوم بداية مرحلة جديدة من العمل والشراكة البناءة والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمصر من خلال بدء أنشطة 16 مشروعًا في 5 محافظات، بتمويل من برنامج المنح الصغيرة في مرحلته العملية السابعة.

وأكدت أن وزارة البيئة تحرص دائمًا على دعم المجتمعات المحلية في ربوع مصر للاستفادة المثلى من الموارد وتحقيق الاستدامة وتحسين مستوى معيشتهم، وبناء المرونة والصلابة ليكونوا قادرين على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى الحفاظ الموارد الطبيعية لضمان تحقيق الاستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.

وتقدمت وزيرة البيئة، بالشكر لمختلف الشركاء من الوزراء المعنيين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسات المجتمع المدني على تعاونهم الحثيث والعمل على الأرض لتذليل العقبات لدعم المجتمعات المحلية في تنفيذ مشروعات صغيرة تواجه تحديات بيئية، بما يعطي رسالة أن الجميع شركاء في منظومة حماية البيئة في مصر في ظل نظام حوكمة منضبط.

وأشارت إلى التعاون المستمر المثمر مع وزير التنمية المحلية في العمل على الأرض لمواجهة التحديات البيئية والتي تمس المواطن، والعمل المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي لحشد مشاركة المجتمع المدني في العمل البيئي والعمل على تنفيذ فكرة التمويل المشارك لضمان مزيد من المشاركة المجتمعية، والعمل مع وزارة الشباب والرياضة لحشد المشاركة في مواجهة التحديات البيئية، إلى جانب التعاون المستمر مع ممثلي الإعلام الخبراء وفريق عمل وزارة البيئة لدعم العمل البيئي.

كما ثمنت الوزيرة، إيمان وإصرار مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في مواجهة التحديات البيئية، ودور لجنة التسيير الوطنية لبرنامج المنح الصغيرة التي خاضت رحلة شاقة لمساعدة الجمعيات الأهلية على صياغة مشروعات قابلة للتنفيذ.

وثمن الوزراء، والمشاركون، دور وزيرة البيئة في دعم تعزيز قدرة المجتمعات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني على تنفيذ مشروعات صغيرة تواجه التحديات البيئية العالمية، والتعاون والتنسيق الحثيث بين الوزارات والجهات المعنية لتذليل كل العقبات وتشجيع المجتمعات المحلية على التصدي للمشكلات المحلية بما يؤثر إيجابيًا على البيئة العالمية.

ومن جانبه، أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، اليساندرو فراكاستي، أن برنامج المنح الصغيرة في مصر هو قصة نجاح فريدة تدعم دور الجمعيات الأهلية في الحفاظ على التنوع البيولوجي ومواجهة تغير المناخ ومكافحة التصحر، وخلق أفراد قادرين على مواجهة التحديات البيئية، موضحًا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حرص على خلق قنوات تواصل مع المجتمع المدني لتنفيذ مشروعات صغيرة تسلط الضوء على التحديات البيئية العالمية من منطلق "فكر عالميا واعمل محليا".

وشدد على أن برنام المنح الصغيرة في مصر يعد من أنجح البرامج عالميًا وساعد على رفع الوعي لدى المجتمعات المحلية بأهمية دورهم في مواجهة التحديات البيئية.

وأكد الدكتور عماد عدلي، المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة، أن البرنامج المنفذ تحت إشراف وزارة البيئة استطاع منذ بدايته تمويل 400 مشروع صغير على 7 مراحل انطلاقا من مبدأ "فكر محليا.. اعمل محليا" وتحقيق التنمية لصالح البيئة العالمية، حيث يهدف برنامج المنح الصغيرة في مصر آلية تمويلية تحت إشراف وزارة البيئة وتنفيذ البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة "UNDP" في مصر لتمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ مشروعات صغيرة تساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجيات والخطط الوطنية، وتتماشى مع أهداف مرفق البيئة العالمية.

وبدأ البرنامج مرحلته السابعة في 2022 ليستكمل مسيرة النجاح التي بدأها عام 1992 لتمويل مشروعات في مجالات العمل الرئيسية (تغير المناخ - التنوع البيولوجي - تدهور الأراضي).

وتضمنت الجلسة توزيع الاتفاقيات والدفعة الأولى من مبلغ المنحة على المشروعات الممولة خلال المرحلة الأولى للمرحلة العملية السابعة، وتم عرض موجز عن المشروعات الحائزة على التمويل ومناقشة الخطوات المستقبلية للبرنامج.

جديد بالذكر أنه في مايو 2023، تم فتح الدعوة الأولى لتقديم مقترحات مشروعات خلال المرحلة العملية السابعة، وتم استقبال 70 مشروعًا في مجالات متعددة من مختلف المحافظات، حيث تم تشكيل لجان فنية فرعية في مجالي تغير المناخ والتنوع البيولوجي خصيصًا لتقييم المشروعات، ضمت ممثلين من أعضاء لجنة التسيير الوطنية والجهات الحكومية والخبراء في المجالات ذات الصلة، لمناقشة وتقييم المشاريع المقدمة بناءً على معايير الملاءمة والأثر والقابلية للتنفيذ والقابلية للاستمرارية، وتمت الموافقة على 16 مشروعًا خلال الدورة الأولى.