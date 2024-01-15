بمقر شركة بتروجيت.. "الإنتاج الحربي" تنظم معرضًا للمنتجات المدنية الأربعاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

ينظم قطاع التسويق التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي، معرضًا لمنتجات قطاع الأسرة داخل شركة "بتروجيت" بالتجمع الخامس خلال الفترة من 17 حتى 31 يناير 2024.

وقال محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، إن المعرض يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، بالسعي لتلبية احتياجات كل المؤسسات الوطنية والعاملين بها من المنتجات المدنية الخاصة بالشركات التابعة للإنتاج الحربي وإقامة معارض تضم هذه المنتجات داخل الوزارات والهيئات والنقابات وغيرها من المؤسسات الوطنية المختلفة.