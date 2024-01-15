"حرامي بالإكراه" .. المشدد 7 سنوات لعاطل سرق شخصين تحت تهديد السلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، شاب بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بسرقة شخصين تحت تهديد السلاح في منطقة الوراق بالجيزة.

صدر القرار برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي، وعضوية كلاً من المستشارين مختار عنصيل سالم و وائل رجب سيد، وأمانة سر عبد العزيز مناع.

وأسندت أمر الإحالة في القضية رقم 12371 لسنة 2023 جنايات الوراق، للمتهم "سید. ف"، 22 سنة، عاطل، أنه في يوم 21 أغسطس 2023، سرق منقولات ومبالغ مملوكين للمجنى عليهما "علي . م"، 26 سنة، عامل، و "محمد . ع"، 39 سنة بطريق الإكراه في الطريق العام، بأن أشهر في مواجهتهما سلاح أبيض "سكين".

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم تعدى على المجني عليهما بالضرب مستخدما السلاح الأبيض "سكين" ما اصابتهما بجروح فيما تمكن من الاستيلاء على المسروقات.

وأوضح امر الإحالة أن المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال الضرورة الشخصية أو الحرفية.

تعود أحداث الواقعة عندما ورد لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بقيام عاطل بسرقة شخصين في الطريق العام تحت تهديد السلاح، أمكن ضبطه بمعرفه قوة أمنية من القسم واعترف بالواقعة، وأحيل للمحكمة الجنايات العاجلة التي أصدرت القرار السابق ضده.