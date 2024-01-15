قرار قضائي جديد بشأن استبعاد المندوه من انتخابات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، مد أجل الحكم في الطعن المقام من حسام الدين المندوة الخواجة، مرشح نادي الزمالك، على حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر باستبعاده من الترشح على مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادي الزمالك التي عقدت في 20 أكتوبر الماضي.

جاء ذلك في الطعن رقم ١٤٥٢ لسنة ٧٠ إدارية عليا.

وطالب المندوه، في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري باستبعاده من انتخابات نادي الزمالك التي أقيمت في 20 أكتوبر الجاري، وكذلك استمرار ترشحه على منصب أمانة الصندوق.