ضبط 8 متهمين بحوزتهم 30 كجم مخدرات و4 أسلحة نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

أسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط 8 متهمين، بحوزتهم (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8.500 كيلو جرام لمخدر البانجو- 6.500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين - 4 فرد محلي وعدد من الطلقات).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.