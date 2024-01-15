"عيب يا أخي.. دي أمك".. ليلة الدم في بيت العيلة بالحي الشعبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

طلب بالحصول على أموال قابلته الأم بالرفض ليحتدم النقاش بينها وبين ابنها الشاب. شجار تدخل على إثره ابن عمته "عيب يا أخي.. دي أمك" لتأخذ الأحداث منعطفًا دمويًا. خلافات عائلية مستمرة فجرتها مشادة الابن والأم لتنتهي بسجل جريمة قتل احتضنتها منقة المنيرة الغربية شمال الجيزة.

داخل مكتبه بالطابق العلوي، يراجع الرائد مصطفى الدكر رئيس مباحث المنيرة الغربية جهود الـ24 ساعة الماضية في التصدي لمروجي المخدرات وحائزي الأسلحة النارية، يقطع تركيزه جرس هاتفه يبلغه رئيس نقطة شرطة مستشفى إمبابة باستقبال جثة مصاب توفي لاحقًا إثر ادعاء مشاجرة.

أبلغ "الدكر" العقيد محمد ربيع مفتش فرقة إمبابة والمنيرة الغربية ليوجهه بسرعة الانتقال إلى المستشفى وإرسال ضابط إلى محل الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة وتحديد وضبط الجاني.

بهدوء وحنكة معهودة عن الضابط الشاب، اقترب من والدة القتيل ليقدم واجب العزاء لتقص عليه ما جرى بين جدران المنزل. مشادة كلامية نشبت بينها وبين ابنها الثلاثيني لدى مطالبتها لها بأموال، وتصادف صعود ابن عمته على السُلم.

تبدل طرفا الشجار، اختصم ابن العمة البائع وعنفه على حديثه بأسلوب غير مقبول مع أمه فنشبت مشاجرة بينهما سدد له طعنة نافذة بالصدر اخترفت قلبه. أسرع الجيران بنقل المصاب لأقرب مستشفى لكنه فارق الحياة.

تحت إشراف العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الشمال، انطلقت مأمورية استهدفت المتهم وتمكنت من ضبطه وأداة الجريمة، وتحرر محضر أحاله اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه.