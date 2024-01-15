غدا.. البرلمان يواجه وزير التموين بمشاكل المخابز والرقابة على الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، على أن يعود للانعقاد غدًا الثلاثاء.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة غدًا، مناقشة إعادة المداولة بشأن بعض المواد في مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

ويواجه النواب، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.

كما تتضمن التساؤلات، خطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وأعمال تقنية بطاقات التموين، وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، وعن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز، وعن إنشاء وتطوير مكاتب التموين.