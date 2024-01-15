"قوى النواب" توصي بإيقاف بيع فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ للتأمينات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب علي أحمد علي، بشأن عرض فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ للبيع لهيئة التأمينات مقابل المديونية المستحقة على الجامعة.

وأوصت اللجنة بإيقاف أي إجراءات لبيع فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ لحين استكمال مناقشة طلب الإحاطة في وقت لاحق، وقررت استكمال مناقشة طلب الإحاطة بشأن بيع فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ لهيئة التأمينات الاجتماعية، مقابل المديونية المستحقة على الجامعة، في اجتماع اللجنة يوم 28 من شهر يناير الجاري، لحضور وزراء العمل والتضامن والمالية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور رئيس الهيئة القومية للتأمينات، وعدد من ممثلي الحكومة للرد على طلب الإحاطة.

جدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تناقش خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف حسين درويش، بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، ومناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة إحسان شوقي عبدالسلام، بشأن تدني رواتب خفراء الحراسة بشركة سكر كوم أمبو التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبشأن حرمان العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع العام من تدرج الرواتب حسب الدرجات الوظيفية.

كما تناقش اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى محمد جمال الدين عمر، بشأن خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإصلاح أوضاع العاملين في شركات القطاع المتعثرة.