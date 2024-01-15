خبير اقتصادي: يجب توفير حصيلة دولارية قبل قرار التعويم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن حصيلة الدولة حاليا من الدولار يعتبر قليلا بالمقارنة بما يجب أن تكون عليه في الوقت الحالي، قائلاً: "لابد من توفير حصيلة دولارية أولاً قبل التعويم، وأي تعويم دون ذلك فهو خاطئ".

وأوضح "السيد"، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أنه لابد من هيكلة للاقتصاد، والعمل على خطة اقتصادية بالوصول إلى انخفاض معدلات أسعار السلع كالأرز والذرة والزيت والسكر وغيره.

وأشار إلى أن الرقعة الزراعية ارتفعت إلى 9.5 مليون فدان، ويوجد مخطط من قبل الدولة للوصول إلى 12 مليون فدان خلال السنوات المقبلة.

وتابع: "فاتورة الاستيراد تجاوزت الـ 91 مليار دولار خلال عام 2023، وحجم الاستيراد في مصر قليل للغاية"، موضحا أنه يجب الاجتماع مع كبار مستوردي الأدوات المنزلية، وبحث سبل التطوير والنهوض بالمصانع المحلية وبدء التصدير للخارج لجذب الدولار، حيث أن مصر تستورد لعب الأطفال والمأكولات التي بها رفاهية".

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