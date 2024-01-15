الزراعة تكشف تفاصيل تدشين 8 محطات مياه شرب جوفية بجنوب السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، تفاصيل تدشين 8 محطات مياه شرب جوفية بدولة جنوب السودان.

وأوضح "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، أن الجهود المصرية في جنوب السودان ودول حوض النيل لا يتوقف على الـ8 آبار التي تم تدشينها في جنوب السودان ولكن سنوات طويلة للتعامل مع الأشقاء في جنوب السودان والدول الأفريقية في دول حوض النيل.

وأشار متحدث الزراعة، إلى أن دول حوض النيل تواجه تحدي توفير مياه الشرب النقية للمواطنين؛ وهذا ما تطلبه الدول الافريقية لتقديم الدعم وتنفيذ مشروعات لتوفير مياه نقية وأحد هذه النماذج ما تم تدشينه من خلال حفر آبار جوفية في المناطق البعيدة عن مصادر المياه.

وتابع: "يتم استخدام مشروعات الطاقة الشمسية للأهالي في المناطق البعيدة خاصة وأن الطاقة الكهربائية قد لا تكون متوفرة في هذه المناطق"، مشيرا إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها في جنوب السودان توفر مياه الشرب لنحو 100 ألف مواطن في أماكن مختلفة وتخدم المواطنين بشكل مباشر.

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