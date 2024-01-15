كمين الطالبية يوقع تاجر حشيش

بتقنين الإجراءات تمكن النقيب مهند زاهر معاون المباحث من ضبط المتهم في كمين أعد له بحيازته 4 كيلو جرامات من مخدر الحشيش ومبلغ مالي لتصطحبه القوة إلى ديوان القسم.

معلومات وردت أكدتها تحريات الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث الطالبية بتردد عاطل له معلومات جنائية على دائرة القسم واتخاذه مسرحا للاتجار في المواد المخدرة.

محمد يوسف

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