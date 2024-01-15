كمين الطالبية يوقع تاجر حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تمكن ضباط المباحث من ضبط مسجر خطر يتاجر في المخدرات بمنطقة الطالبية غرب الجيزة.
معلومات وردت أكدتها تحريات الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث الطالبية بتردد عاطل له معلومات جنائية على دائرة القسم واتخاذه مسرحا للاتجار في المواد المخدرة.
بتقنين الإجراءات تمكن النقيب مهند زاهر معاون المباحث من ضبط المتهم في كمين أعد له بحيازته 4 كيلو جرامات من مخدر الحشيش ومبلغ مالي لتصطحبه القوة إلى ديوان القسم.
تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.