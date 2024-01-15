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اندلاع حريق داخل ورشة "دوكو" ببولاق الدكرور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل ورشة "دوكو" بمنطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة مساء الاثنين.

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة وارتفاع ألسنة اللهب بصفط اللبن.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارة إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع قطاع الغرب ومأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل ورشة دوكو بالطابق الأرضي لعقار مكون من 6 أدوار وسط محاولات للسيطرة على الحريق دون امتداد النيران للعقارات المجاورة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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