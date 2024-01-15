بكاء وتهديد واعتداء متكرر.. كواليس سقوط مُدرِّس تحرّش بتلميذاته في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية تفاصيل اعتداء مُعلم جنسيًا على 10 تلميذات بمدرسة ابتدائية في أسيوط.

نسبت النيابة للمتهم التحرش الجسدي والانتهاك الجنسي لـ10 بالصفوف الثالثة والرابعة والخامسة الابتدائية تتراوح أعمارهن بين "٩ – ١١" عامًا.

بكاء كشف الجريمة

قال اخصائيّ اجتماعيّ بالمدرسة في شهادته إنه يوم 9 نوفمبر 2023، حَضَرَ إليه أحد المدرسين بالمدرسة وأبلغه بأنه لاحظ إحدى التلميذات بالصف الخامس الابتدائي انتابتها حالة من البكاء الشديد، وبسؤالها عن سبب ذلك، أخبرته أن المدرس المتهم قد قام ببعض الممارسات غير الأخلاقية معها، وأنه سبق له ارتكاب ذات الفعل معها في العام الدراسي الماضي ولم تخبرهم خوفًا من تهديده.

هدد المتهم المجني عليهن من التلميذات بالضرب والفصل من المدرسة إذا رفضن تلبية نداءه، بحسب التحقيقات.

المتهم تحرش بضحايا أكثر من مرة

بينت أقوال الضحايا أن المتهم تحرش بهن أكثر من مرة على فترات مختلفة خلال العامين الدراسيين الماضي والحالي.

وشهدت إحدى المدرسات بالمدرسة بأنها شاهدت المدرس المتهم في وضع غير أخلاقي مع إحدى التلميذات بفصل من فصول الدور في وقت "الفسحة" وأنه فور إدراكه أنها قد شاهدته حاول أن يبرر ذلك بأن التلميذة كانت في حالة إعياء وأنه كان يقدم لها المساعدة.

وبعد انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم لمحاكمة عاجلة وإبعاده عن التدريس ونقله لعمل إداري لحين الفصل في الدعوى.