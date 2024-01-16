إيقاف أحمد عبد العزيز مقدم برنامج الوسط الفني



محمد اسماعيل - القاهرة - أصدر طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، قرارًا بإيقاف أحمد عبدالعزيز مقدم برنامج الوسط الفني علي قناة الحدث اليوم لحين انتهاء التحقيق معه وذلك بناء على الشكاوى التي وردت للنقابة ضده وآخرها الشكوى المقدمه من نقيب المهن الموسيقية ومجلس إدارته.

بالإضافة إلى ما ورد بتقرير المرصد الإعلامي للنقابة الذى ذكر في تقاريره في الأيام القليلة الماضية عدة مخالفات رصدها ضد المذكور ورفعها لمجلس النقابة لاتخاذ ما يراه مناسباً.

وجاء وقرار نقيب الإعلاميين بإيقاف أحمد عبدالعزيز لحين انتهاء التحقيق معه ومواجهته بما هو منسوب إليه من مخالفات.