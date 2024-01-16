عمرو أديب: الفكر الناصري في امتلاك الدولة للمرافق العامة مرحلة انتهى وقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عباس حلمي، وزير الطيران، والذي أكد ضرورة استعانة الدولة بشركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الاثنين، إن الفكر الناصري في امتلاك الدولة للمرافق العامة مرحلة انتهى وقته، مناشدًا الحكومة: "أرجوكم ابتعدوا عن طريقة الخصخصة المصرية بنكهة القطاع العام".

وأشار إلى أن هناك 3 و4 شركات عالمية تدير المطارات، داعيًا الحكومة إلى إجراء مناقصة لاختيار الأفضل منهم في إدارة وتشغيل مطارات الدولة، مشيرًا أن أن اليونان قررت بيع 30% من مطار أثينا الذي يستقبل في حوالي 30 مليون سائح خلال العام الواحد في اكتتاب عام.

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