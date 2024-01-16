الاتحاد العام للدواجن يتوقع استمرار ارتفاع أسعار الفراخ والبيض



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

توقع الدكتور ثروت الزينى، نائب رئيس الاتحاد العام للدواجن، ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، قائلاً: إن منظومة الدواجن فى مصر تواجه العديد من التشوهات والظروف القاسية.

وقال "الزيني"، لمصراوي، إن أسباب ارتفاع سعر الكتكوت يعود للعديد من الأسباب، أولها خروج العديد من منتجي أمهات الدواجن من السوق نتيجة الأزمات التى تعيشها المنظومة منذ أكتوبر 2022، مشيراً إلى أن الزيادة لا تعني تحقيق المربيين لمكاسب نهائياً.

وأضاف أن أسعار الدواجن ليست ثابتة نتيجة لصعوبة ضبط المدخلات من علف وتوفر العملة الصعبة وغيرها من المعوقات في ظل تحريك سعر الدواجن من 63 جنيه الأسبوع الماضي إلى 73 جنيها الأسبوع الحالي.

وتابع: "الدواجن لا يمكن تخزينها مثل العديد من المنتجات؛ لأننا نعمل فى منظومة الدواجن الحية والبيض الطازج؛ وهو نظام عفى عليه الزمن ولا يطبق إلا فى مصر فقط".

وأشار إلى ضرورة التركيز على المدخلات قبل الحديث عن الأسعار، مضيفًا: أن صناعة الدواجن واحدة من أهم الكيانات التي تدعم الاقتصاد المصري وتوفير البروتين الحي بالأسواق المحلية .