برلمانية: لا مساس بسعر رغيف العيش.. ومقترح زيادة التكلفة بعيد عن المواطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكدت الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، أن فكرة رفع سعر رغيف العيش ليست مطروحة بأي حال من الأحوال، مشيرة إلى أنه من السلع الأساسية لدى جميع المصريين، ولا يمكن أن يتحرك سعره تحت أي ظرف في الفترة الراهنة، وما يدور حول مقترح زيادة إعادة التكلفة رغيف الخبز هو زيادة الدعم من قبل الوزارة للمخابز دون زيادة سعر الرغيف على المواطن.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أن المخابز تتحدث عن أن العمالة أجورها لم تزيد منذ 4 سنوات، وإذا كانت الحكومة قادرة على تحمل الزيادات سيكون أمر مميز بالنسبة للعمالة والمخابز دون المساس بسعر رغيف العيش بأي صورة من الصور.

وتابعت: "المواطن المصري مش ناقص زيادات جديدة في الأسعار وتيجي في رغيف العيش، ولا مساس برغيف العيش، ولن يتأثر المواطن بهذا المقترح تحت أي ظرف من الظروف نهائيا".