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3 جثث ومصاب داخل سيارة.. ماذا حدث في "حفرة الهرم"؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي 3 أشخاص مصرعهم ونجا رابع من الموت إثر سقوط سيارة داخل حفرة بمنطقة الهرم غرب الجيزة اليوم الثلاثاء.

تلقى العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث فرقة الهرم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة داخل حفرة بشارع الشيشيني.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين أن سيارة سقطت داخل حفرة بمطلع الطريق الدائري بها كابلات كهرباء، ما أسفر عن 3 حالات وفاة ومصاب.

أودعت الشرطة الجثامين ثلاجة الموتى ونقل المصاب إلى مستشفى الهرم للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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