ختام الجولة الثانية من برنامج تأهيل الترع.. وتفاصيل توجيهات "الري" بشأن جودة أعمال التبطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن البرنامج التدريبي لتطبيق الدليل الإرشادي لتأهيل الترع، يستهدف تدريب كل المهندسين المعنيين باستخدام الدليل الإرشادي، وأيضاً العاملين في تأهيل الترع بالمحافظات المختلفة .

جاء ذلك في ختام الجولة الثانية من "البرنامج التدريبي لتطبيق الدليل الإرشادي لتأهيل الترع"، التي شهدها اليوم الثلاثاء، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

وأكد سويلم أن أعمال تأهيل الترع تهدف إلى الحفاظ على سلامة الجسور والقطاع المائي للترع؛ للسماح بإمرار التصرفات المائية المطلوبة طبقاً للاحتياجات المائية المترتبة على الترعة، مشيراً إلى أن أعمال تأهيل الترع الجاري تنفيذها تتم بناء على الاشتراطات والمعايير التي تم وضعها بالدليل الإرشادي لتأهيل الترع والذي تم إعداده من خلال العديد من المتخصصين بالوزارة والجامعات المصرية، والذي يُمكن مهندسي الوزارة من تحديد أولوية التأهيل بين الترع المختلفة، والطريقة المثلى للتأهيل، وتم تشكيل لجنة بالوزارة للإشراف على تنفيذ بنود الدليل الإرشادي ودعم مهندسي الوزارة في اتخاذ القرار المناسب في ما يخص أعمال التأهيل، وتم تشكيل وحدة تقييم ومتابعة لأعمال التأهيل؛ بهدف متابعة أعمال التأهيل الجارية والمستقبلية للاطمئنان على تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الجودة .

وأضاف الوزير أنه حريص على المرور بشكل شخصي على أعمال تأهيل الترع بالمحافظات؛ لمتابعة معدلات وجودة التنفيذ على الطبيعة، بالإضافة إلى المرور المستمر من قِبل قيادات الوزارة ومسؤولي التفتيش الفني بالوزارة على هذه المشروعات .

ووجه سويلم بالتركيز الشديد على جودة أعمال التبطين المنفذة ونسب الأسمنت ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، وتجنب أعمال التطهير الجائر للحفاظ على القطاع المائي، وتجنب استبحار الترع في المستقبل .

ويتضمن البرنامج التدريبي أسس تحديد المشكلات التي تعانيها كل ترعة على حدة، ومعايير تحديد مدى أولوية هذه الترعة للتأهيل، وطرق تحديد أنواع التربة المختلفة وتنفيذ الجسات اللازمة للتربة وبدائل التأهيل طبقاً لنوع التربة، وعرض الطريقة المثلى لرفع القطاعات العرضية للترعة وكيفية حساب نسب الإطماء والاستبحار، وخطوات تنفيذ أعمال التأهيل، والمتابعة بعد التنفيذ، واختبارات ضبط الجودة لأعمال التأهيل، وأساليب الصيانة في الترع الترابية والرملية والمبطنة، وطرق معالجة العيوب بالطريقة الفنية المثلى، والتدريب على برنامج التصميم الهيدروليكي لقطاعات الترع .

واستهدفت الجولة الأولى من "البرنامج التدريبي لتطبيق الدليل الإرشادي لتأهيل الترع" عدد (١٤٧) متدربًا، وتم عقدها بمقرات فروع المركز الإقليمي للتدريب في (كفر الشيخ- الزقازيق- دمنهور- الفيوم-المنيا- إسنا)، خلال الفترة من ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣، واستهدفت الجولة الثانية من البرنامج التدريبي عدد (٣٠) متدربًا، وتم عقدها بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية يومَي ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ و١٥ يناير ٢٠٢٤، بالإضافة إلى عقد ندوة بمشاركة عدد (٥٠) من رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم بالوزارة، وذلك يوم ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣، ومن المقرر أن يتم عقد جولة ثالثة قريبًا بمشاركة (١٥٠) متدربًا من مختلف المحافظات .