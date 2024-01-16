داعية إسلامية: خُلع المرأة لزوجها عبر المحاكم دون رضاه وموافقته حرام شرعا - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قالت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية بوزارة الأوقاف، إن الله سبحانه وتعالى جعل القوامة بأيدي الرجال لأسباب عدة، منها تحليه بقدر من الحكمة، إذ إن المرأة تتميز بالعاطفة الشديدة، معبرة: "الست لو في إيدها العصمة في أول موقف مع زوجها هتقوله انت طالق".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن خُلع المرأة لزوجها عن طريق المحاكم النيابية دون رضاه وموافقته بسبب تمسكه الشديد بها حرام شرعًا، حيث يجب أن يكون الزوج موافقًا على الانفصال أولًا، متابعة: "لازم الزوج يكون مقتنع ان العشرة بينهم مستحيلة، لازم يقول يمين الطلاق بحرية واقتناع".

وأشارت إلى أن استخدام المرأة الطلاق والخلع كوسيلة للضغط على الزوج؛ لتحقيق آمالها ومتطلباتها أمر لا يجوز شرعًا على الإطلاق، وهنا يقع على الزوجة الذنب كاملًا.