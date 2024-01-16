عبد العليم داود يهاجم الحكومة: "80% من الشعب مش لاقيين ياكلوا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

هاجم النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، الحكومة ووزارة التموين بسبب الأسعار والوضع الاقتصادي، موكدًا أن الموضوع مسئولية رئيس الحكومة ووزير التموين.

وقال داود، خلال كلمته بالجلسة العامة المخصصة لاستعراض أكثر من 100 أداء رقابية في مواجهة وزير التموين، منهم 94 طلب إحاطة و7 أسئلة بشأن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، اليوم الثلاثاء: لو أنا وزير مسئول ومش عارف أدير الوزارة استقيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وأضاف: ارتباط الأسعار بالدولار أدى لانهيار الجنيه، ماذا بيننا وبين القبر في مصلحة وطن؟، في ناس مش لاقية تاكل والجوع انتشر محدش لاقي حتى أصبح 80% من الشعب مش لاقي ياكل، النواب في وش المدفع.. فين المجموعة الاقتصادية من زيادة الأسعار.

وتابع داود: لابد من تحرك إدارة شئون البلاد لإنقاذ الموقف، متسائلًا: أين المجموعة الاقتصادية؟، أين الحكومة التي ترسخ للدولار وتبيع الحديد بالدولار؟.