ارتكبوا 7 جرائم.. سقوط عصابة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شخصين لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم في المنيا.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين من العناصر الإجرامية من مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي (لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا).

وعثر بحوزتهما على (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطهما الإجرامي)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 7 وقائع أخرى بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكتروني.