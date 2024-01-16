ضبط 3 أشخاص في الجيزة بحوزتهم 377 أسلحة وشماريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 3 أشخاص بالجيزة؛ لاتهامهم بالاتجار في الألعاب النارية والأسلحة البيضاء والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تقوم بالترويج لبيع الألعاب النارية والأسلحة البيضاء.

بالفحص تم تحديد وضبط القائم على إدارة تلك الصفحة (عامل توصيل - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) وبمواجهته اعترف بإدارة الصفحة المشار إليها لترويج الألعاب النارية والأسلحة البيضاء بالاشتراك مع (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور)، تم ضبطهما وبحوزتهما (10 قطع سلاح أبيض - 185 شمروخ مختلف الأحجام – 182 قطع ألعاب نارية) واعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.