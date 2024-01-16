هاجر تطلب الخُلع: عامل جروب واتساب اسمه "حريم تامر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "هاجر. ح"، 30 سنة، ربة منزل، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة، مُبررة طلبها "الواتساب خرب بيتي.. جوزي بيكلم بنات عليه".

تزوجت "هاجر" من ابن الجيران "تامر. ق" 34 سنة، صاحب محل بلياردو، بعد قصة حب دامت سنوات، تقول الزوجة إنها فوجئت بعد الزواج "إن عينه زايغة.. ومفهمم إنه سنجل".

أضافت الثلاثينية أنها واجهت زوجها فأنكر، وطالبها بعد تفحص هاتفه خلال نومه أو ملابسه. وصلت المشكلات لأسرة الزوجة، فوعد أمامهم بالتوقف عن خيانتها، فعادت لعش الزوجية مرة أخرى.

عاد الزوج سيرته الأولى، فتشاجرت مع الزوجة فتعدى عليها بالضرب وطردها من المنزل، غادرت الزوجة لمنزل أسرتها تشكو "عامل جروب على الواتساب اسمه حريم تامر"، فطلبوا منه تطليقها لكنه رفض.

لجأت الزوجة لمحكمة الأسرة تطلب الخُلع وحملت رقم 349 لسنة 2022، و ما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.