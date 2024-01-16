لا تنخدعوا بتغير الطقس.. الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة لمدة 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تستمر في التراجع اليوم الثلاثاء على أغلب الأنحاء حيث يتكون أقل من المعدلات الطبيعية وتسجل القاهرة 18 درجة، خلال فترة النهار، كما تصل ليلا لـ 12 درجة.

وأكدت منار غانم، لمصراوي، أنه بداية من غدِ الأربعاء يوجد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على ارتفاع درجات الحرارة وزيادة فترة سطوع أشعة الشمس.

وأشارت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة تبدأ في الارتفاع مرة أخرى وتصل لـ 23 درجة على القاهرة، ويستمر المرتفع الجوي حتى يوم الأحد المقبل، والذي يتسبب في ارتفاع الحرارة من 3 لـ 4 درجات.

وطالبت منار غانم، من المواطنين، بعدم الانخداع في حالة الطقس خلال فترة ارتفاع الحرارة، خاصة وأن الطقس يظل باردًا إلى شديد البرودة خلال فترات الليل المتأخرة.

وتابعت: تصل درجات الحرارة خلال فترات الليل لـ 12 درجة، على القاهرة و5 درجات على وسط الصعيد، كما يتكون الصقيع على وسط سيناء.

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