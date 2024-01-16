وزير الصحة يتفقد أعمال تطوير مستشفى صدر إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير الجارية بمستشفى صدر إمبابة، للوقوف على معدلات التنفيذ في إطار موعد التسليم المقرر أن يكون نهاية العام الجاري.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على أعمال التطوير الجارية بغرف العمليات والرعاية، وواجهات المركز القومي لأبحاث الحساسية والصدر بمستشفى إمبابة، للوقوف على معدلات التنفيذ الجارية.

وأضاف "عبد الغفار"، أن التطوير يتضمن غرفتين للعمليات، وغرفة رعاية بطاقة استيعابية 4 أسرة وغرفة إفاقة، ومكاتب إدارية، ومصعد وغرفة طبيب، بالإضافة لغرفة مدير العمليات، مشيرا إلى أن أعمال التطوير بدأت في شهر أكتوبر 2023، ومن المقرر أن تنتهي في سبتمبر من العام الجاري بقيمة تعاقدية 110 ملايين و321 ألف جنيه.

وأشار إلى أن المساحة الإجمالية للمستشفى تبلغ 4200 متر، مقسمة على 3 أبنية (رئيسي، وعيادات، ومعامل وأشعة)، بطاقة استيعابية 72 سريرًا، مقسمين إلى 52 سريرًا داخليًا، و5 أسرة طوارئ، و5 أسرة رعاية متوسطة، و10 أسرة رعاية مركزة.

وتابع أن المستشفى تضم تخصصات (المناظير - عمليات الصدر - وظائف تنفس - أشعة الإيكو - معمل غازات الدم).

حضر الجولة، الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات، والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.