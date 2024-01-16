"عيب تضرب مراتك".. تفاصيل عتاب شاب لـ زوج شقيقته انتهى بجريمة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

كشفت النيابة العامة بالجيزة، تفاصيل التحقيقات مع المتهم بقتل زوج شقيقته، خلال مشاجرة بينهما في الطالبية.

وأمام النيابة العامة، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، مشيرا إلى أن الضحية كان دائم الضرب في زوجته (شقيقة المتهم)، بسبب خلافات بينهما، مما دفع الزوجة للاستغاثة بشقيقها، فذهب المتهم لزوج شقيقته لمحل عمله، وعاتبه على ذلك، "عيب تضرب مراتك" الأمر الذي رفضه الزوج فتشاجرا سويا، فاستل المتهم سكينا وسدد طعنة نافذة لزوج شقيقته، حاولا إسعافه، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكشفت التحقيقات، أن الزوج الضحية كان دائم الضرب في زوجته بسبب خلافات بينهما، مما دفع الزوجة بالاستنجاد بأخيها.

وأفادت التحقيقات، أن في يوم الواقعة، توجه المتهم (شقيق الزوجة) لمعاتبة الزوج على ضربه لأخته، فنشبت بينهما مشاجرة، على إثرها استل الشقيق سلاح أبيض، وسدد طعنة نافذة له، فسقط قتيلا في الحال.

البداية عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمقتل أحد الأشخاص بمنطقة الطالبية، توجه على الفور رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات، أن المتهم قتل زوج أخته بسبب معاتبته على ضربه لشقيقته.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق.