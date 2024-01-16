بأسلحة نارية.. ضبط لصوص سرقوا حمولة سيارة شركة في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مرتكبي واقعة سرقة حمولة سيارة خاصة بإحدى الشركات بالمنيا بالإكراه، وأعادت المسروقات.

تبلغ لمركز شرطة سمالوط غرب بمديرية أمن المنيا من مندوبي بإحدى الشركات أنه حال قيامهما بتسليم (50 جركن سماد يزن حوالي طن) من منتجات الشركة، لأحد الأشخاص تواصل مع الشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وطلب الحمولة المشار إليها وتقابلا معه على الطريق الصحراوي واصطحابهما لإحدى المزارع الكائنة بدائرة المركز، وعقب ذلك قام الأخير بالاشتراك مع آخر بالتعدي عليهما بالسب والشتم والضرب دون حدوث إصابات، وإشهار سلاحين ناريين والاستيلاء على السيارة المشار إليها بحمولتها.

بالفحص تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطلان - مقيمان بمحافظة المنيا) وبحوزتهما (2 بندقية آلية - 4 خزينة آلية وعدد من الطلقات – 50 جركن من منتجات الشركة).

بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أضافا بعدم قيامهما بالاستيلاء على السيارة الخاصة بالمبلغين، حيث كان يقودها شخص ثالث مرافق للمبلغين.

بمواجهة المجني عليهما قررا باختلاقهما واقعة الاستيلاء على السيارة لعدم قيام الشركة بخصم قيمة المسروقات من راتبهما، وأضافا أن السيارة محل الواقعة كان يقودها (سائق "بذات الشركة") تم ضبطه وبإرشاده تم إعادة السيارة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.