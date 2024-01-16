أخبار مصر

ذهب وألماظ وأموال.. حل لغز سرقة فيلا في أكتوبر

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة، ملابسات سرقة فيلا بأكتوبر.

تحريات اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، توصلت إلى تورك حارس الفيلا وزوجته بسرقة مبالغ مالية ومجموعة من المصوغات "ذهبية - ألماظ " من داخل إحدى غرف الفيلا عملهما.

بتقنين الإجراءات، تمكن المقدم محمد محد مجدي رئيس مباحث قسم أول اكتوبر ومعاونه الرائد أحمد فايز من ضبطهما وأرشدا عن المسروقات وهاتفي محمول قاما بشرائهما من متحصلات الواقعة.

تحرر محضر أحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا