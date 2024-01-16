ذهب وألماظ وأموال.. حل لغز سرقة فيلا في أكتوبر

بتقنين الإجراءات، تمكن المقدم محمد محد مجدي رئيس مباحث قسم أول اكتوبر ومعاونه الرائد أحمد فايز من ضبطهما وأرشدا عن المسروقات وهاتفي محمول قاما بشرائهما من متحصلات الواقعة.

تحريات اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، توصلت إلى تورك حارس الفيلا وزوجته بسرقة مبالغ مالية ومجموعة من المصوغات "ذهبية - ألماظ " من داخل إحدى غرف الفيلا عملهما.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع