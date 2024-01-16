ذهب وألماظ وأموال.. حل لغز سرقة فيلا في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة، ملابسات سرقة فيلا بأكتوبر.
تحريات اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، توصلت إلى تورك حارس الفيلا وزوجته بسرقة مبالغ مالية ومجموعة من المصوغات "ذهبية - ألماظ " من داخل إحدى غرف الفيلا عملهما.
بتقنين الإجراءات، تمكن المقدم محمد محد مجدي رئيس مباحث قسم أول اكتوبر ومعاونه الرائد أحمد فايز من ضبطهما وأرشدا عن المسروقات وهاتفي محمول قاما بشرائهما من متحصلات الواقعة.
تحرر محضر أحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.