أمن الجيزة يكشف هوية "نصاب الكارنيهات" عبر "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة بالجيزة، القبض على مسجل خطر ينتحل صفة مسؤول بإحدى الجهات الحكومية، وبعض المنظمات الوهمية على خلاف الحقيقة للنصب على المواطنين.

وحدة الرصد تابعت تداول منشورًا على إحدى الصفحات على موقع " فيسبوك" بشأن تعليق مدعوم بصورة تضمن الادعاء بقيام أحد الأشخاص بانتحال صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية، وإصدار كارنيهات مزورة.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على ( عدد من الكارنيهات "مزورة" باسم وصورة المتهم بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات ومنظمات - مستندات منسوبة لمنظمات وهمية بالصفات المنتحلة - طبنجة صوت وعدد من طلقات الصوت - جراب طبنجة - طلبات تعيين ببعض الوظائف الحكومية - مبلغ مالي – 5 هواتف محمولة بفحصها فنياً تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطة الإجرامي).

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وإصدار الكارنيهات باستخدام برامج تعديل الصور، وتولت النيابة العامة التحقيق.