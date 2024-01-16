سلاح وشماريخ دليفري.. سقوط "عصابة الشر" في بولاق الكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار في الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.

معلومات وردت أكدتها تحريات المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور بوجود صفحة على موقع "فيسبوك" تروج لبيع الألعاب النارية والأسلحة البيضاء.

بالفحص حددت الشرطة وضبطت القائم على إدارة الصفحة (عامل توصيل) اعترف بإدارة الصفحة بالاشتراك مع شخصين تم ضبطهما بحوزتهما (10 قطع سلاح أبيض - 185 شمروخ مختلف الأحجام - 182 قطع ألعاب نارية).

تحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.