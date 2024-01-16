هارب من المؤبد و3 مزارعين.. أمن الجيزة يضرب بيد من حديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها في ملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية.

الجهود التي أشرف عليها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة أسفرت عن ضبط خفير خصوصي مطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا أبرزها "قتل عمد" ومحكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد.

أمكن ضبط مزارع مطلوب التنفيذ عليه في 9 قضايا "محاجر" ومحكوم عليه بالسجن بأكثر من 7 سنوات وكفالات مالية وآخر مطلوب التنفيذ عليه في قضية إيصال أمانة وثالث مطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا متنوعة "تجريف أرض، تبديد، مباني فوق خط الغاز، إيصال أمانة".

بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهما أقروا بصحتها.