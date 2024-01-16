جثة مجهولة وناج وحيد.. كواليس جديدة في فاجعة "حفرة الهرم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات المباحث الجنائية بالجيزة ملابسات جديدة في فاجعة "حفرة الهرم" التي راح ضحيتها 3 شباب صباح الثلاثاء.

الضحايا الثلاث هم كل من صبري محمد مهران 37 سنة، عاطف أسامة أبو سريع 17 سنة والثالث مجهول عمره 38 سنة أما الناجي الوحيد يدعى سيد شعبان 39 سنة وحالته مستقرة.

الضحايا الثلاث أعمارهم (17، 37، 38 سنة) سقطت بهم سيارة كانت تقلهم داخل حفرة بشارع أجياد بجوار فيلا قطب بمنطقة المريوطية فيصل.

نهاية مأساوية للثلاثة كتبها عمود كهرباء داخل حفرة، وأصيب مرافقهم الرابع بكدمات متفرقة بالجسم نُل على إثرها إلى مستشفى الهرم للعلاج.

مدير أمن الجيزة وجه بفتح تحقيق في الحادث وعمل معاينة لموقع البلاغ للوقوف على ملابساتها مع مراجعة كاميرات المراقبة.