"الصحفيين" تكشف.. أول تصريحات من وائل الدحدوح بعد دخوله مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

تقدمت نقابة الصحفيين المصرية، بالشكر للدولة المصرية والأجهزة المختصة على استجابتها لطلب النقابة بتسهيل دخول الزميل وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج، وقد تواصلت النقابة مع الدحدوح بعد وصوله للجانب المصري من معبر رفح للاطمئنان عليه.

ووجه "الدحدوح" الشكر للدولة المصرية ولكل الصحفيين المصريين ومجلس النقابة على دعمهم له وللقضية الفلسطينية، كما وجه الشكر للزملاء في الجزيرة على دعمهم له، مشيرا إلى أنه سيتوجه للخارج لاستكمال علاجه.

وشددت النقابة، على مطالبها المستمرة بوقف العدوان الصهيوني على فلسطين ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة، موجهة الشكر لكل أجهزة الدولة المصرية ومن بذل جهدا للمساعدة في قضية وائل الدحدوح وعلاج الجرحى الفلسطينيين.