"أتلف المحصول".. مزارع يشنق كلبًا في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تمر سوى 24 ساعة على اتهام مهتز نفسيًا بذبح كلب في الجيزة حتى تكررت الواقعة في سوهاج.

وحدة الرصد تابعت تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو عبرموقع "فيسبوك" يظهر خلاله شخص يشنق كلبًا حتى نفوقه بدائرة مركز شرطة سوهاج.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة مزارع "له معلومات جنائية" وابن أخيه القائم على تصوير الفيديو ومساعدته.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة؛ لإتلاف الكلب المحصول بأرض زراعية خاصة بأحدهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.