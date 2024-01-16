نزيف انتهى بجثة.. سيدة تثير لغزًا في مدينة الأوقاف بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة سيدة بمنطقة العجوزة شمال الجيزة، مساء الثلاثاء.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة أربعينية بمدينة الأوقاف.

وجه اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائي بالجيزة بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع فرقة الوسط.

المعاينة الأولية التي أشرف عليها العميد عمرو حجازي رئيس مباحث القطاع وقادها المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة، بينت أن الجثة لسيدة تدعى "إيمان.ع.م". تبلغ من العمر 46 سنة، فارقت الحياة إثر نزيف شديد والاشتباه جنائيًا في وفاتها.

وصل فريق من الأدلة الجنائية والنيابة العامة للمعاينة، تمهيدًا لإيداع الجثة ثلاجة مستشفى إمبابة العام.