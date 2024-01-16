مصرع وإصابة 15 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 13 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الدائري الأوسطي.

مباشرة انتقالت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث.

وتلقت الأجهزة المعنية، بلاغا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري الأوسطي، ووجود مصابين في نطاق اتجاه القاهرة الجديدة، وظهور كثافات مرورية أمام قائدي السيارات.

وكشفت المعاينة، أن اختلال عجلة القيادة من السائق، وراء انقلاب السيارة. وقامت سيارات الإسعاف بنقل 13 مصابًا إلى المستشفيات، فيما نقلت الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.