أساتذة أورام: العلاجات الجديدة تحقق طفرة في جودة حياة مرضى السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال الدكتور خالد عبد الكريم، أستاذ علاج الأورام بكلية طب جامعة عين شمس، إن بروتوكولات العلاج الحديثة للسرطان تركز على تحسين جودة حياة المرضى لأكبر فترة ممكنة.

وأضاف عبد الكريم خلال كلمته للإعلان عن المؤتمر السادس عشر للجمعية الدولية للأورام، المقرر إقامته يومي 18 و19 يناير الجاري، أنه يمكننا القول إن ما نقدمه من خطوط استرشادية يعزز من تطوير علاجات الأورام في مجال علاج الأورام الجراحي والإشعاعي والـ12 مسار الموجودين في مصر لعلاج الأورام.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام بكلية طب جامعة عين شمس ورئيس الجمعية الدولية للأورام ورئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة: "لم نكن نتوقع أن تذهب المرأة المصرية للكشف عن سرطان الثدي خلال المبادرة الرئاسية لصحة المرأة".

وأكمل الغزالي خلال كلمته بالمؤتمر: "فوجئنا بنحو 14 مليون سيدة توجهت للكشف عن سرطان الثدي، ما ساهم في نجاح المبادرة بشكل كبير".

وفي سياقٍ متصل، كشف الدكتور ماجد أبو سعدة، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب جامعة عين شمس والرئيس الشرفي للمؤتمر، أن المؤتمر سيشهد هذا العام 12 جلسة و35 محاضرة وبحث علمي، لتناول أورام الجهاز التناسلي للنساء وأحدث العلاجات الجراحية والمناعية والاشعاعية.

وأشار أبو سعدة إلى أن ظهور الأورام في سن صغيرة لدى النساء جعل العلاجات المستخدمة تؤثر على الإنجاب لديهن في المستقبل، موضحًا أن هناك اتجاهًا لإبعاد المبيضين والرحم عن العلاج الإشعاعي، حتى لا يؤثر على تلك الأعضاء، وتتيح لهن الحمل دون أي مشكلة.

وشدد أستاذ أمراض النساء والتوليد على أهمية الوقاية من سرطان عنق الرحم واستخدام اللقاحات التي تحمي من الفيروسات التي تتسبب في الإصابة به.

وأكد أن مشكلة هذا النوع من الأورام تكمن في تأخر اكتشافها وارتفاع تكلفة علاجاتها، لافتًا إلى أن الكشف عن الخلايا التي من المحتمل أن تتحول لخلايا سرطانية أمر ضروري، لتلقي العلاجات المناسبة مبكرًا.