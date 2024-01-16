وائل الدحدوح: نثمن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنينى:

ثمن الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، متمنيا أن تتوقف المعاناة ويحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه بمساعدة مصر وجميع دول العالم الإسلامي.

ووجه "الدحدوح"، خلال لقاء عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، الشكر للدولة المصرية ولكل الصحفيين المصريين، ومجلس نقابة الصحفيين على دعمهم له وللقضية الفلسطينية.

كما تقدمت نقابة الصحفيين المصرية، بالشكر للدولة المصرية والأجهزة المختصة على استجابتها لطلب النقابة بتسهيل دخول الزميل وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج، وقد تواصلت النقابة مع الدحدوح بعد وصوله للجانب المصري من معبر رفح للاطمئنان عليه.

اقرأ أيضا :

رئيس قناة السويس: اضطرابات البحر الأحمر "أمر عابر