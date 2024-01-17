أسامة كمال: "مش عيب نواب مصر يهاجموا اللي بيحصل في الأسعار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

علق الإعلامي أسامة كمال، على جلسة مجلس النواب اليوم، مشددًا على أنه "ليس هناك عيب في النقاش داخل المجلس بين المستشار حنفي الجبالي ووزير العدل من جهة أخرى وهو مش طبيعي وكان هذه المرة أمام الكاميرات".

وأضاف "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي": "مش عيب أن نواب مصر يقفوا يهاجموا اللي بيحصل في السلع والأسعار"، مشدداً على ضرورة مراقبة خط سير السلع واسناد الدولة خلال الفترة الحالية ودور النائب أهم من الوزير والنائب دوره رقابي على الحكومة وعلى الأرض ومتواصل مع الشعب.

وأوضح أن البعض يهاجم المسئولين بدون علم أو وعي، مشددًا على أن مصر قوية ونريد أن لا يتعرض هذا الشعب لصعوبات حيث يعاني لسنوات طويلة.

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