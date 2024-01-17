نشرة التوك شو| تفاصيل أول مستشفى افتراضى.. ووصول وائل الدحدوح لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنينى:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

- متحدث الصحة يكشف تفاصيل أول مستشفى افتراضى لتوفير الرعاية عن بُعد

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، تفاصيل إنشاء أول مستشفى افتراضى فى مصر لتوفير الرعاية عن بُعد، خلال 2024.

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء: هناك 7 محاور رئيسية حول إنشاء أول مستشفى افتراضي، تتمثل في تعزيز السياحة العلاجية تحت مظلة العلامة التجارية للهيئة تحت شعار "نرعاك في مصر"، والتميز التشغيلي الإكلينيكي، وتعزيز الصحة الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق المبادرات الدولية لزيادة جودة الرعاية الصحية، ودعم دورة إدارة الإيرادات، وتعزيز استبقاء الكفاءات الطبية والإدارية.

وأوضح عبد الغفار، أن المحور الأول يرتكز في خطة الهيئة على إنشاء أول مستشفى افتراضي virtual hospital في مصر، حيث سيسمح هذا المستشفى الافتراضي بتوفير الرعاية الصحية عن بُعد، مما يتيح للمرضى الحصول على الخدمات الطبية بسهولة وفعالية ويتيح توفير استشاريين في كافة التخصصات الطبية لكافة المنتفعين من شتى المحافظات.

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- خبير سياسي: الأراضي العربية تحولت لمسرح للمواجهة

قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الباحث السياسي، إن اعتداء الليلة الماضية على أربيل والهجوم الإيراني هو اعتداء على السيادة بشكل متكرر، موضحًا أن سوريا والعراق يتم تعطيشهما من جانب إيران وتركيا ولم تكن دول مستباحة بهذا الشكل في أوقات سابقة.

وشدد عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن قواعد العمل الاستخباراتي أن لا يتم الإعلان عن أي عملية سواء كانت قامت بها الدولة ونجحت أو فشلت، موضحًا أن إسرائيل لم يصدر منها أي بيان وتتدعي أن لا علاقة لها بما حدث في أربيل.

وتابع: "الأراضي العربية تحولت لمسرح للمواجهة بين إيران وإسرائيل، بجانب تركيا، وهي دول الجوار الإقليمي التي تتكالب على موارد هذه الدول".

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- أسامة كمال: "مش عيب نواب مصر يهاجموا اللي بيحصل في الأسعار"

علق الإعلامي أسامة كمال، على جلسة مجلس النواب اليوم، مشددًا على أنه "ليس هناك عيب في النقاش داخل المجلس بين المستشار حنفي الجبالي ووزير العدل من جهة أخرى وهو مش طبيعي وكان هذه المرة أمام الكاميرات".

وأضاف "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي": "مش عيب أن نواب مصر يقفوا يهاجموا اللي بيحصل في السلع والأسعار"، مشدداً على ضرورة مراقبة خط سير السلع واسناد الدولة خلال الفترة الحالية ودور النائب أهم من الوزير والنائب دوره رقابي على الحكومة وعلى الأرض ومتواصل مع الشعب.

وأوضح أن البعض يهاجم المسئولين بدون علم أو وعي، مشددًا على أن مصر قوية ونريد أن لا يتعرض هذا الشعب لصعوبات حيث يعاني لسنوات طويلة.

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- نقيب الصحفيين يكشف كواليس حديثه مع وائل الدحدوح

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين: إن الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح وصل مصر اليوم، ثم توجه إلى قطر لتلقي العلاج، معلقا: "كان في تردد كبير من ناحيته يأتي لتلقي العلاج أم لا".

وأكد البلشي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنه تواصل مع وائل الدحدوح وهو في المعبر وقال له "أهلا بيك ونورت مصر"، كما تواصل معه عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

وأوضح البلشي، أن وائل الدحدوح قدم نموذجا في البطولة والصمود، حيث فقد أسرته ثم صديقه ثم ابنه، ومع ذلك أصر على العمل.

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- وائل الدحدوح: نثمن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية

ثمن الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، متمنيا أن تتوقف المعاناة ويحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه بمساعدة مصر وجميع دول العالم الإسلامي.

ووجه "الدحدوح"، خلال لقاء عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، الشكر للدولة المصرية ولكل الصحفيين المصريين، ومجلس نقابة الصحفيين على دعمهم له وللقضية الفلسطينية.

كما تقدمت نقابة الصحفيين المصرية، بالشكر للدولة المصرية والأجهزة المختصة على استجابتها لطلب النقابة بتسهيل دخول الزميل وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج، وقد تواصلت النقابة مع الدحدوح بعد وصوله للجانب المصري من معبر رفح للاطمئنان عليه.

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- رئيس قناة السويس: اضطرابات البحر الأحمر "أمر عابر"

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن تأثر الملاحة في قناة السويس بسبب الهاجس الأمني والخوف من وجود خطورة حال العبور من باب المندب، منوها أن التأثير ليس على قناة السويس وحدها وإنما على العالم كله.

وأكد أن ما يحدث من اضطرابات فى البحر الأحمر، أمر عابر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء: أن قناة السويس هي الأكثر أمانا وسرعة، مقارنة برأس الرجاء الصالح.

وأكد أن طريق رأس الرجاء الصالح يجعل السفن تستغرق وقت أطول يصل إلى 15 يوما ويقابله زيادة في استهلاك الوقود والأجور المدفوعة للعاملين.

وأكمل رئيس هيئة قناة السويس: حجم تأثر الملاحة في قناة السويس خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري بلغ نسبة 30% من حيث عدد السفن، و41 % من حيث الحمولة و41 % من حيث العائدات.

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